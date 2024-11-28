Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi açıklandı!

Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Başkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'ın listesini açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 13:39

Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Başkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'ın seçimli olağan genel kurul için verdiği yeni yönetim listesini duyurdu.

Ziyabey Tesisleri'nde düzenlenen programda mavi pusulayla seçime gidecek Ertuğrul Doğan'ın kesinleşen Yönetim Kurulu Asil ve Yedek listesinde yer alan isimler şu şekilde açıklandı:

Yönetim Kurulu Başkan Adayı:

Ertuğrul Doğan

Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi:

Zeyyat Kafkas

Ali Haydar Gedikli

Sami Karaman

Kemal Ertürk

Serkan Kılıç

Nevzat Kaya

Taner Fikret Saral

Coşkun Öztürk

İbrahim Şahinkaya

Derviş Köz

Birhan Emre Yazıcı

Murat İskender

Gözde Atasoy

Semih Hekimoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Aday Listesi:

Hüseyin Ekşi

Ali Beyazlı

Fatih Solak

İmdat Yılmaz

Serkan Neşat Soylu

Rıfat Çebi

Mustafa Cem Aşık


Etiketler: #Ertuğrul Doğan #trabzonspor #Seçim

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