Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi açıklandı!
Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Başkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'ın listesini açıkladı.
Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Başkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'ın seçimli olağan genel kurul için verdiği yeni yönetim listesini duyurdu.
Ziyabey Tesisleri'nde düzenlenen programda mavi pusulayla seçime gidecek Ertuğrul Doğan'ın kesinleşen Yönetim Kurulu Asil ve Yedek listesinde yer alan isimler şu şekilde açıklandı:
Yönetim Kurulu Başkan Adayı:
Ertuğrul Doğan
Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi:
Zeyyat Kafkas
Ali Haydar Gedikli
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Serkan Kılıç
Nevzat Kaya
Taner Fikret Saral
Coşkun Öztürk
İbrahim Şahinkaya
Derviş Köz
Birhan Emre Yazıcı
Murat İskender
Gözde Atasoy
Semih Hekimoğlu
Yönetim Kurulu Yedek Aday Listesi:
Hüseyin Ekşi
Ali Beyazlı
Fatih Solak
İmdat Yılmaz
Serkan Neşat Soylu
Rıfat Çebi
Mustafa Cem Aşık
Etiketler: #Ertuğrul Doğan #trabzonspor #Seçim
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