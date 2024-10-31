Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 7. haftasında deplasmanda Alba Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
THY EuroLeague'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Tomislav Mijatović yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Israel Joaquín González Nuñez'in ekibi Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek.
ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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