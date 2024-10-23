Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan deplasmanında!
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 5. haftasında deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 5. haftasında perşembe günü İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak.
Milano'daki Unipol Forum Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, ligde bu sezon ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken 9. sırada yer alıyor.
Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan EA7 Emporio Armani Milan ise 17. sırada bulunuyor.
AVRUPA'DA 841. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 841. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 840 maçta 474 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.
Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 593. müsabakasını yapacak.
Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 592 mücadelenin 317'sini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.
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