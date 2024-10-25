Anadolu Efes, Milano'dan galibiyetle döndü

Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:26

Güncelleme: 25.10.2024 - 09:26

THY Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes, Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup etti.

Anadolu Efes'te Elijah Bryant 19 sayı 5 asist, Darius Thompson ise 17 sayı 7 asist ile öne çıkan isimler oldular. Armani Milan'da ise Nikola Mirotic 29 sayı ile mücadele etti.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes galibiyet sayısını 3'e yükseltti. Emporio Armani Milan ise 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.