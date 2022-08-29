Almanya'dan Mergim Berisha iddiası

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:07
<p>Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, forvet hattına transfer yapmak istiyor. Alman ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen Alman futbolcu Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.</p>

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, forvet hattına transfer yapmak istiyor. Alman ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen Alman futbolcu Mergim Berisha'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

<p>Stuttgart, Wolverhampton Wanderers'a gidecek olan 25 yaşındaki golcü futbolcu Sasa Kalajdzic'in boşluğunu Berisha ile doldurmayı planlıyor.</p>

Stuttgart, Wolverhampton Wanderers'a gidecek olan 25 yaşındaki golcü futbolcu Sasa Kalajdzic'in boşluğunu Berisha ile doldurmayı planlıyor.

<p><strong>FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR</strong></p> <p>Alman basınında yer alan habere göre; Mergim Berisha'nın da Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve bu konuda görüşme iznine sahip olduğu ifade edildi.</p>

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Alman basınında yer alan habere göre; Mergim Berisha'nın da Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve bu konuda görüşme iznine sahip olduğu ifade edildi.

<p><strong>SADECE 16 DAKİKA OYNADI</strong></p> <p>24 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon sadece 1 maçta süre aldı ve 16 dakika oynadı. Golcü oyuncu geçen sezon ise Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol ve 2 asist üretmişti. Berisha daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK takımlarında oynamıştı.</p>

SADECE 16 DAKİKA OYNADI

24 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon sadece 1 maçta süre aldı ve 16 dakika oynadı. Golcü oyuncu geçen sezon ise Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol ve 2 asist üretmişti. Berisha daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK takımlarında oynamıştı.

<p><strong>PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO</strong></p> <p>Mergim Berisha'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Alman oyuncuya Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.</p>

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Mergim Berisha'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Alman oyuncuya Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

Mergim Berisha Almanya Stuttgart

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