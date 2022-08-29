Almanya'dan Mergim Berisha iddiası

SADECE 16 DAKİKA OYNADI

24 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon sadece 1 maçta süre aldı ve 16 dakika oynadı. Golcü oyuncu geçen sezon ise Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol ve 2 asist üretmişti. Berisha daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK takımlarında oynamıştı.