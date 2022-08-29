Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da genç futbolcu Abdülkadir Ömür ile yönetim arasında sözleşme krizi yaşandığı iddia edildi.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı öncesi son anda maç kadrosundan çıkarılan Abdülkadir Ömür için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Abdullah Avcı yaptığı açıklamada "Ömür adalesinde ağrı hissetti ve MR çekildi. MR sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Maç sabahı tekrar ağrım var deyince tasarruf olarak geri çektik" ifadesini kullanmıştı.
Trabzonspor'un iç transferde sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu oyuncu Trabzonspor yönetiminin önerdiği fiyatı kabul etmeyerek tavan ücretten yeni sözleşme yapmak istediğini yönetime ilettiği iddia edildi.
AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME BİLDİRDİ
61 Saat’in haberine göre, Trabzonspor yönetimi oyuncunun bu isteği karşısında sinirlenince görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Yaşanan gelişmeler sonrasında oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği ileri sürüldü.
Trabzonspor kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'le ilgili Manchaster City takımından oyuncuya 21 milyon Euro’luk bir transfer teklifi geldiği ve oyuncuyu satmadığını ve bundan pişmanlık duyduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı.
Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Ömür'ün yeni sezon ile birlikte transfer sezonun tamamlanmasına az bir süre kala nasıl bir yol haritası izleyeceği ve yönetimin oyuncu ile ilgili nasıl bir tasarrufa gideceği belirsizliğini koruyor.
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