Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:36

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayımlayacak.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara yeni başlayan Atiba ve Josef'in yanı sıra Welinton'un da kadroda olması beklenmiyor. Ghezzal ise riske edilmeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Berkay, Muleka, N'Koudou, Weghorst

Sivasspor: Ali, Murat, Uğur, Appindangoye, Keita, Caner, N'Jie, Charisis, Hakan, Gradel, Yatabare

VALERİEN ISMAEL'DEN ALLİ KARARI

Nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olan Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, yüzde 100 hazır durumda.

26 yaşındaki oyuncu, sezon öncesi hazırlık kampında iyi performans gösterdiği Everton'ın İngiltere Premier Ligi'ndeki 2 maçında 40 dakika süre aldı. Az süre almasına rağmen İngiliz yıldız, İstanbul'a fizik kondisyon açısından son derece hazır ve formda geldi.

Siyah-beyazlı taraftarların kendisinden beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu bilen Dele Alli, Teknik Direktör Valerien İsmael'e Sivasspor karşısında ilk 11'de oynamak istediğini iletti. Fransız hocanın bu talepten son derece memnun olmasına karşın başarılı orta sahayı, lig mücadelesinde ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. İngiliz oyuncu, 4 Eylül'deki Ankaragücü deplasmanında ise ilk 11'de olacak.

YENİLERİN İLK HEYECANI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak.

Siyah-beyazlı takıma transferi büyük ses getiren Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor maçında oynamaları halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla mücadele edecekler.

Kerem Atakan Kesgin karşılaşmada forma giymesi halinde eski takımı Sivasspor'a rakip olacak. Siyah-beyazlı oyuncu bu sezon Sivasspor'la biri Süper Kupa, biri Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada görev almıştı.

EMRECAN UZUNHAN DÖNÜYOR

Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen siyah-beyazlı takımın yeni transferi Emrecan Uzunhan karşılaşmada görev yapabilecek.

Cezasını Fatih Karagümrük maçında çeken genç oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in forma vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.