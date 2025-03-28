Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 32. haftasında Letonya'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luca Banchi yönetimindeki Anadolu Efes, Litvanya'da Oded Kattash'ın ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.
ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?
Litvanya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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