Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 32. haftasında Letonya'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
28 Mart 2025 Cuma, 10:15
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luca Banchi yönetimindeki Anadolu Efes, Litvanya'da Oded Kattash'ın ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?

Litvanya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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