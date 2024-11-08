Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 8. haftasında kendi sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2024 Cuma, 10:34
Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, kendi sahasında Sasa Obradovic'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport platformundan naklen yayımlanacak.

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