Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 8. haftasında kendi sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, kendi sahasında Sasa Obradovic'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
ANADOLU EFES - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport platformundan naklen yayımlanacak.
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