Arda Güler de listede yer aldı: İşte EURO 2024'te değerini artıran 10 yıldız!
EURO 2024'te çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Turnuvada değerini en çok arttıran 10 futbolcunun belirlendiği listede milli yıldız Arda Güler'de yer aldı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final maçları 9 Haziran Salı günü başlayacak.
Turnuvanın yarı finalinde İspanya-Fransa ve Hollanda-İngiltere maçları oynanacak.
EURO 2024'te yarı final maçları öncesinde İspanyol Marca gazetesi turnuvada değerini en çok artıran 10 futbolcuyu derledi.
İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda değerini en çok artıran futbolcular:
İNGİLTERE
İngiltere Milli Takımı'nın genç yıldızları turnuvaya damga vurdu. Yarı finale yükselme başarısı gösteren takımda Cole Palmer 25 milyon Euro, Phil Foden 20 milyon Euro, Kobbie Mainoo 15 milyon Euro, Adam Wharton 10 milyon Euro'luk artış gösterdi.
TÜRKİYE
A Milli Takımımızla EURO 2024'de çok iyi bir performans sergileyen Arda Güler, 15 milyon Euro değer artışı gösterdi.
İSPANYA
EURO 2024 çeyrek finalinde ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finale yükselen İspanya'da, Fermin Lopez ve Alex Baena 15 milyon Euro'luk artış sağladı.
ALMANYA
EURO 2024'e ev sahipliği yapan ve çeyrek final karşılaşmasında İspanya'ya elenen Almanya'da Florian Wirtz 15 milyon Euro'luk artış gösterdi.
HIRVATİSTAN
EURO 2024'de beklenen performansı veremeyen ve grup aşamasında elenen Hırvatistan'da Josip Stanisic 10 milyon Euro'luk değer artışı sağladı.
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