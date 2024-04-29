Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal... Avrupa'da Türklerin haftası!
Avrupa'da ülkemizi temsil eden Türk futbolcular, başarılı performansları ile önceki haftaya damga vurdu. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı ve Orkun Kökçü'nün performansı öne çıktı.
Avrupa'da birçok ligde son haftalara girilirken, önceki hafta Türk futbolcular takımlarına önemli katkı sağladı. Arda Güler, ligde ilk kez 11'de görev aldığı karşılaşmada takımına galibiyeti getirdi. Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı ve Orkun Kökçü de takımlarına sağladıkları skor katkılarıyla dikkat çekti.
ARDA GÜLER LİGDE İLK KEZ 11'DE OYNADIĞI MAÇTA GALİBİYETİ GETİRDİ
Milli futbolcu Arda Güler, Real Sociedad deplasmanında ligde ilk kez 11'de görev aldı. Daha önce Kral Kupası'nda bu sevinci yaşayan genç futbolcu, takımının şampiyonluk yolunda aldığı kritik galibiyette önemli rol oynadı. 29'uncu dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan Arda Güler, ayrıca gösterdiği performansla da maçın oyuncusu seçildi. Arda'nın attığı gol ve gösterdiği performans da İspanyol basınında geniş yer buldu.
ŞAMPİYON İNTER, HAKAN'IN GOLLERİYLE KAZANDI
İtalya Serie A'da önceki hafta şampiyonluğunu ilan eden Inter, 34'üncü hafta maçında Torino'yu konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle devam ederken, Hakan Çalhanoğlu'nun 56 ve 60'ıncı dakikada attığı goller, mavi-siyahlılara galibiyeti getirdi. Hakan, bu gollerle kariyerinin en çok gol attığını sezonuna da imza attı. Bu sezon ligde 30 maçta 13 gol atan Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Süper Kupa'da da 1'er golü bulunuyor. Toplamda 15 gole ulaşan milli futbolcu, takımıyla yaşadığı şampiyonluğun yanı sıra en çok gol attığı sezonunu da yaşıyor.
ENES ÜNAL PREMİER LİG'E ISINIYOR
Devre arası transfer döneminde Getafe'den, Bournemouth'a kiralanan Enes Ünal, Premier Lig'e ısınmaya başladı. Yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan milli golcü, takımının Brighton'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı 1 gol, 1 asitle tamamladı. 13'üncü dakikada Senesi'nin attığı golün asistini yaptı. 52'nci dakikada sahneye çıkan Enes Ünal, takımının ikinci golünü kaydetti. Bournemouth formasıyla 13 maçta sadece 227 dakikada sahada kalan Enes Ünal; 2 gol atıp, 2 de asist yaparak takımına kısıtlı sürede önemli katkı sağladı.
LİLLE'DE GALİBİYETİ GETİREN GOL YUSUF YAZICI'DAN
Fransa Ligue 1'in 31'inci haftasında Lille deplasmanda Metz'i 2-1 mağlup ederken galibiyet golü milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Fransa Ligue 1'de doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele veren Lille, Metz deplasmanına konuk oldu. 23'üncü dakikada mağlup duruma düşen Lille, 31'inci dakikada Ismaily ve 44'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı. Monaco'nun da mağlup olmasıyla ilk iki sırayı yakından takip eden Yusuf Yazıcı ve arkadaşlarının, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilmesi için sezonu ilk 3 içinde tamamlaması gerekiyor.
HULL CİTY'NİN PLAY-OFF UMUDU SON HAFTAYA KALDI
Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Hull City'nin play-off umudu son haftaya kaldı. İngiltere Championship'in 45'inci haftasında Hull City, sahasında Ipswich Town'ı konuk etti. Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Ozan Tufan 40'ıncı dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona ererken, puanını 70'e yükselten Hull City, play-off umutlarını son haftaya taşıdı.
ORKUN KÖKÇÜ 9'UNCU ASİSTİNİ YAPTI
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, sahasında Braga'yı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Orkun Kökçü, 71'inci dakikada oyuna dahil olurken, 90+5'inci dakikada Leonardo'nun attığı golde asisti yaptı. Orkun'un formasını giydiği Benfica, son 3 hafta kala lider Sporting'in 5 puan gerisinde yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
- AKP'de toplu istifa!
- Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı
- Kurum kazanacak diyen astrolog neden yanıldığını anlattı
- Kayıp ekonomist Berzeg olayında yeni gelişme!
- Cem Yılmaz'dan 'gönder'meli' paylaşım
- O il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
- Ayrılık iddialarına cevap niteliğinde fotoğraf!
- Otobüsteki dehşetten acı haber geldi
- 'Milliyet farkı' adı altında fazladan ücret alındı