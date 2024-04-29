Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal... Avrupa'da Türklerin haftası!

ŞAMPİYON İNTER, HAKAN'IN GOLLERİYLE KAZANDI

İtalya Serie A'da önceki hafta şampiyonluğunu ilan eden Inter, 34'üncü hafta maçında Torino'yu konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle devam ederken, Hakan Çalhanoğlu'nun 56 ve 60'ıncı dakikada attığı goller, mavi-siyahlılara galibiyeti getirdi. Hakan, bu gollerle kariyerinin en çok gol attığını sezonuna da imza attı. Bu sezon ligde 30 maçta 13 gol atan Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Süper Kupa'da da 1'er golü bulunuyor. Toplamda 15 gole ulaşan milli futbolcu, takımıyla yaşadığı şampiyonluğun yanı sıra en çok gol attığı sezonunu da yaşıyor.