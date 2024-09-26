Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Real Madrid'in sponsorlarından BMW, takıma elektrikli araçlarından hediye etti. Milli futbolcu Arda Güler'in seçtiği modelin Türkiye'deki satış fiyatı yaklaşık 10 milyon lira.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 14:47
Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

İspanyol devi Real Madrid'in sponsorları arasında yer alan BMW,  Estadio Alfredo Di Stefano'da düzenlenen etkinlikte A takım oyuncularına elektrikli modellerinden hediye etti. İşte Arda Güler dahil Real Madridli futbolcuların tercihleri...

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Carlo Ancelotti - i5

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Jude Bellingham - XM

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Brahim Diaz - i7

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Eduardo Camavinga - i5

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Dani Carvajal - XM

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Thibaut Courtois - XM

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Endrick - iX

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Lucas Vasquez - i7

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Luka Modric - XM

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Kylian Mbappe - XM

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Ferland Mendy - iX

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Eder Militao - i7

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Rodrygo - XM

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Rüdiger - iX2

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Federico Valverde - i5

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Vini Jr. - i7

Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!

Arda Güler - i7

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