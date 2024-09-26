Arda Güler'e 10 milyonluk hediye!
Real Madrid'in sponsorlarından BMW, takıma elektrikli araçlarından hediye etti. Milli futbolcu Arda Güler'in seçtiği modelin Türkiye'deki satış fiyatı yaklaşık 10 milyon lira.
İspanyol devi Real Madrid'in sponsorları arasında yer alan BMW, Estadio Alfredo Di Stefano'da düzenlenen etkinlikte A takım oyuncularına elektrikli modellerinden hediye etti. İşte Arda Güler dahil Real Madridli futbolcuların tercihleri...
Carlo Ancelotti - i5
Jude Bellingham - XM
Brahim Diaz - i7
Eduardo Camavinga - i5
Dani Carvajal - XM
Thibaut Courtois - XM
Endrick - iX
Lucas Vasquez - i7
Luka Modric - XM
Kylian Mbappe - XM
Ferland Mendy - iX
Eder Militao - i7
Rodrygo - XM
Rüdiger - iX2
Federico Valverde - i5
Vini Jr. - i7
Arda Güler - i7
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