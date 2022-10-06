Arda Turan'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı!

"GALATASARAY HEP KAZANDIRDI"

"Sayın başkanlarıma ve siz değerli üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle GSYİAD bizim için çok değerli. GSYİAD'ın değerini ve kıymetini çok iyi bilen bir Galatasaraylıyım öncelikle. Bugün ilk defa uzun zaman sonra benim için bir şey yapıldığını gördüm. Hayatım boyunca her zaman Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım. Galatasaray hiçbir zaman bana kaybettirmedi hep kazandırdı. Galatasaray'ın başarısı için bize ne görev düşerse yaparız; taraftarlıksa taraftarlık, beraber yemekler, beraber yolculuklar, altyapı her zaman buradayız çünkü Galatasaray sevgisinin bende bir karşılığı yok. Uzun zaman sonra kendimi çok değerli ve özel hissettim."