Arda Turan'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı!
"GALATASARAY HEP KAZANDIRDI"
"Sayın başkanlarıma ve siz değerli üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle GSYİAD bizim için çok değerli. GSYİAD'ın değerini ve kıymetini çok iyi bilen bir Galatasaraylıyım öncelikle. Bugün ilk defa uzun zaman sonra benim için bir şey yapıldığını gördüm. Hayatım boyunca her zaman Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım. Galatasaray hiçbir zaman bana kaybettirmedi hep kazandırdı. Galatasaray'ın başarısı için bize ne görev düşerse yaparız; taraftarlıksa taraftarlık, beraber yemekler, beraber yolculuklar, altyapı her zaman buradayız çünkü Galatasaray sevgisinin bende bir karşılığı yok. Uzun zaman sonra kendimi çok değerli ve özel hissettim."
"GUARDIOLA'NIN BARÇA'YA GETİRDİĞİNİ GETİRECEĞİM"
"Ajax’ın neler yaptığını merak ediyorum. Sonrasında tercihim yarı yolda bir takımla başlamamak. Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim. Hangi oyunu oynamak istediğime karar vermedim. Barcelona ve City’nin oynadığı oyunu kaliteli oyuncularla oynamak gerekiyor. Bu oyun tarzının Türkiye'ye uygun olmadığını düşünüyorum. Ben daha çok işin gerçekçi tarafından yanayım."
"BARÇA, CITY'NİN OYUNUNU..."
"Rakip eğer size baskı yapıyorsa direkt oynamaktan da yanayım. Uzun yıllar etkili forvetlerle oynayıp dönen toplardan goller attım. Barcelona’nın Manchester City'nin oynadığı oyunu, doğaçlama futbolla mix etmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde Galatasaray'a uygulamak istiyorum. Geçen sene Barcelona'ya elendik. Çok iyi pas yaptık. Bir teknik adamın takıma hakim olması gerekir. Ali Sami Yen coşkusunu bilirseniz 75. dakikada, kendi yarı sahandaki bir faulü pas olarak kullanmayabilirsiniz. Oraya bir uzun top atıp seyirci ile beraber oraya yıkılabilirsiniz. Çünkü özellikle Galatasaray taraftarı, o topu o kaleye sokar. Pas oyunu çok geçerli ama kulüp kültürü ile beraber daha değerli şeyler yapabiliriz."
GALATASARAY ALT YAPISI HAKKINDA
"Altyapıyı düzenlemek için gerçekten eğitimci olmak gerekiyor. Benim ruhum ise yarışmacı. Geçen sene belirlediğim 8-10 oyuncu vardı. Bu bütçelerle altyapılarımıza iyi hoca getiremeyiz. Cesaretli ve sabırlı olmalıyız. Galatasaray olarak bu sabra sahip olduğumuzdan emin değilim. Ben bile 1-2 sene sonra karşılık bekliyorum, bu yanlış. Galatasaray'ın bir oyun kültürü olmalı ve bu en alttan başlamalı. La Masia'da oyunculara önce oyunu sevmeyi öğretiyorlar, 13 yaşından sonra taktikler işin içine giriyor. Biz gerçekten çocuklarımıza futbolu sevdirmeyi unuttuk."
"Galatasaray altyapısında 60. dakikada oyundan biri çıkınca velisi, 'Neden çıktı?' diye mesaj atıyor Bakış açımızı önce velilerimizden değiştirmeliyiz. Altyapılara da veli toplantıları getirmeliyiz. Ama altyapı konusunda bunu başarabileceğimizi düşünmüyorum. Uzmanlarını getirmek lazım, ben yardımcı olabilirim. Doğru yerlere doğru insanları getirmek lazım. Altyapı ile ilgileniyorken kenardan sadece maç izlemiyorum. Normal saha boşken çim bozulur diye suni çimi seçmişler. 'Kim karar verdi' diye sordum, kimse yanıt vermedi. Sonra oradaki çimden sorumlu adam karar vermiş."
SELÇUK İNAN'IN TRANSFERİ
"Selçuk İnan'ın Galatasaray transferinde bence benim katkım herkesten fazlaydı. Selçuk'a o zaman Fenerbahçe'den iyi bir teklif vardı. Ben ona, 'Fenerbahçe'de Alex, Emre ve Vederson var, frikik kullanamazsın dedim. 'Bizde istersen tacı bile sen kullanabilirsin' dedim (Gülerek) ve milli takım kampında onu öyle kandırdım."
"TRANSFERLERDE ROL ALMASI"
"Ben yönetime, 'herhangi bir ihtiyacınız olursa ben atlar gelirim hemen' dedim. Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma şimdi. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı."
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