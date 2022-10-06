Galatasaray'da Muslera'nın yerine sürpriz isim!
Galatasaray'ın efsanesi haline gelen ve artık yaşı oldukça ilerleyen Fernando Muslera için alternatif arayışları başladı. Geçtiğimiz günlerde Inaki Pena, Muslera'nın alternatifi için gündeme gelirken bu kez sürpriz bir isim ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde başlayan Galatasaray, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve ligin ilk 8 haftasında 17 puan toplamayı başardı.
Sarı-kırmızılı yönetim, 36 yaşına basan kaleci Fernando Muslera'nın veliahtını aramaya başlarken, İtalyan basını Galatasaray için Inaki Pena'yı gündeme getirdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a devre arasında katılan İspanyol kaleci Inaki Pena, yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giymişti.
LİSTEDE SÜRPRİZ BİR İSİM DAHA VAR
Calciostyle'da yer alan habere göre; Galatasaray, Serie A ekibi Verona'nın İtalyan kalecisi Lorenzo Montipo'yu gündemine aldı. 'Montipo Boğaz'a mı?' başlıklı haberde, Galatasaraylı yöneticilerin Muslera sonrası kaleyi 26 yaşındaki file bekçisine teslim etmeyi düşündüklerine yer verildi.
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