Liverpool'un gözlemcileri Galatasaray'dan 4 isim için İstanbul'da!

Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken performansı ortaya koyan oyuncu Sacha Boey. Sezon başında Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası formayı kapan 22 yaşındaki Fransız sağ bek dikkat çeken bir oyun ortaya koyuyor. Leo Dubois iyileştikten sonra da Sacha Boey düzenli olarak forma giymeye devam ediyor. Avrupa devleri de Boey'in performansını yerinden izliyor.