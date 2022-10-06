Liverpool'un gözlemcileri Galatasaray'dan 4 isim için İstanbul'da!

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 16:49
<p>Süper Lig 'de yeni sezona yeni kadro ve yeni teknik direktör Okan Buruk'la giren Galatasaray 17 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bu sezon tek mağlubiyetini Giresunspor maçında alan sarı-kırmızılı takım 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.</p>

Süper Lig 'de yeni sezona yeni kadro ve yeni teknik direktör Okan Buruk'la giren Galatasaray 17 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bu sezon tek mağlubiyetini Giresunspor maçında alan sarı-kırmızılı takım 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

<p>Galatasaray bu sezon Avrupa'da mücadele etmiyor ancak bir çok önemli Avrupa kulübü sarı-kırmızılı takımın genç gelecek vadeden yeteneklerini yakından takip ediyor. NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmaları dev kulüplerin scoutları yakından takip ediyor.</p>

Galatasaray bu sezon Avrupa'da mücadele etmiyor ancak bir çok önemli Avrupa kulübü sarı-kırmızılı takımın genç gelecek vadeden yeteneklerini yakından takip ediyor. NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmaları dev kulüplerin scoutları yakından takip ediyor.

<p>Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken performansı ortaya koyan oyuncu Sacha Boey. Sezon başında Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası formayı kapan 22 yaşındaki Fransız sağ bek dikkat çeken bir oyun ortaya koyuyor. Leo Dubois iyileştikten sonra da Sacha Boey düzenli olarak forma giymeye devam ediyor. Avrupa devleri de Boey'in performansını yerinden izliyor.</p>

Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken performansı ortaya koyan oyuncu Sacha Boey. Sezon başında Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası formayı kapan 22 yaşındaki Fransız sağ bek dikkat çeken bir oyun ortaya koyuyor. Leo Dubois iyileştikten sonra da Sacha Boey düzenli olarak forma giymeye devam ediyor. Avrupa devleri de Boey'in performansını yerinden izliyor.

<p>Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı maçı Liverpool gözlemcilerinin takip ettiği ise tesadüfen ortaya çıktı. Fanatik’in haberine göre, İngiliz kulübünün scoutları passolig alarak maçı izlemek istedi ancak bilet bulamayınca Galatasaray kulübünden yardım istediler. Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool scoutuna yer ayarladı ve maçı tribünden izlemesini sağladı.</p>

Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı maçı Liverpool gözlemcilerinin takip ettiği ise tesadüfen ortaya çıktı. Fanatik’in haberine göre, İngiliz kulübünün scoutları passolig alarak maçı izlemek istedi ancak bilet bulamayınca Galatasaray kulübünden yardım istediler. Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool scoutuna yer ayarladı ve maçı tribünden izlemesini sağladı.

<p>Liverpool gözlemcilerinin Konyaspor maçına 11'de başlayan Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'nun performansını takip ettiği öğrenildi. Bu 4 futbolcuyu sezon boyunca da takip edecekleri gelen haberler arasında.</p>

Liverpool gözlemcilerinin Konyaspor maçına 11'de başlayan Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'nun performansını takip ettiği öğrenildi. Bu 4 futbolcuyu sezon boyunca da takip edecekleri gelen haberler arasında.

<p>Galatasaray formasıyla geçen sezon 52 maçta 13 gol, 8 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nu geçen sezon bir çok Avrupa devi izlemeye gelmişti. Lyon scoutları oyuncunun transferi için olumlu rapor sunmamışlardı.  </p>

Galatasaray formasıyla geçen sezon 52 maçta 13 gol, 8 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nu geçen sezon bir çok Avrupa devi izlemeye gelmişti. Lyon scoutları oyuncunun transferi için olumlu rapor sunmamışlardı.  

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