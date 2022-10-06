Liverpool'un gözlemcileri Galatasaray'dan 4 isim için İstanbul'da!
Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken performansı ortaya koyan oyuncu Sacha Boey. Sezon başında Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası formayı kapan 22 yaşındaki Fransız sağ bek dikkat çeken bir oyun ortaya koyuyor. Leo Dubois iyileştikten sonra da Sacha Boey düzenli olarak forma giymeye devam ediyor. Avrupa devleri de Boey'in performansını yerinden izliyor.
Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı maçı Liverpool gözlemcilerinin takip ettiği ise tesadüfen ortaya çıktı. Fanatik’in haberine göre, İngiliz kulübünün scoutları passolig alarak maçı izlemek istedi ancak bilet bulamayınca Galatasaray kulübünden yardım istediler. Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool scoutuna yer ayarladı ve maçı tribünden izlemesini sağladı.
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