Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, Premier Lig'in 22. haftasında sahasında Aston Villa karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2025 Cumartesi, 12:30
Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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