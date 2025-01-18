Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, Premier Lig'in 22. haftasında sahasında Aston Villa karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
ARSENAL - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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