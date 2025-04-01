Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında sahasında Fulham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
01 Nisan 2025 Salı, 10:59
Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor. 

Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşılaşacak.

Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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