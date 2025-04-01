Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında sahasında Fulham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşılaşacak.
ARSENAL - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.
ARSENAL - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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