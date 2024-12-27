Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Ipswich Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2024 Cuma, 11:19
Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - IPSWICH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Arsenal Ipswich Town İngiltere Premier Lig

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