Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Ipswich Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - IPSWICH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
ARSENAL - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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