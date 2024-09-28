Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Leicester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Steve Cooper'ın ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
ARSENAL - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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