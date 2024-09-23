Manchester City - Arsenal maçına damga vuran istatistik: 7 sezon sonra bir ilk!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Arsenal arasında oynanan maçta konuk ekipte Kai Havertz ve Jurrien Timber maçı isabetli pas yapamadan tamamladı.

Manchester City - Arsenal maçına damga vuran istatistik: 7 sezon sonra bir ilk!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:33

İngiltre Premier Lig'deki dev maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılamada Arsenal'in golleri Riccardo Calafiori ve Gabriel'den, Manchester City'nin golleri ise Erling Haaland ve John Stones'tan geldi.

Konuk ekipte Leandro Trossard 45+8'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İSABETLİ PAS OLMADAN MAÇI TAMAMLADILAR

Mücadelenin ikinci yarısını 10 kişi oynayan Arsenal, skoru uzun süre korumayı başarsa da uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Arsenal'da savunma oyuncularından Jurrien Timber ve takımın forveti Kai Havertz, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Her iki futbolcu da maçı isabetli pas yapamadan tamamladı. Timber 6, Havertz ise 5 denemede isabet sağlayamadı.

Arsenal'da Kai Havertz 90 dakika sahada kalırken Timber 90+2'de kenara geldi. Havertz, Premier Lig tarihinde son 7 sezonda 90 dakika sahada kalıp isabetli pas yapamayan ilk futbolcu oldu.


Etiketler: #Kai Havertz #Jurrien Timber #Arsenal #Manchester City

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