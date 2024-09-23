Manchester City - Arsenal maçına damga vuran istatistik: 7 sezon sonra bir ilk!
İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Arsenal arasında oynanan maçta konuk ekipte Kai Havertz ve Jurrien Timber maçı isabetli pas yapamadan tamamladı.
İngiltre Premier Lig'deki dev maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılamada Arsenal'in golleri Riccardo Calafiori ve Gabriel'den, Manchester City'nin golleri ise Erling Haaland ve John Stones'tan geldi.
Konuk ekipte Leandro Trossard 45+8'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
İSABETLİ PAS OLMADAN MAÇI TAMAMLADILAR
Mücadelenin ikinci yarısını 10 kişi oynayan Arsenal, skoru uzun süre korumayı başarsa da uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Arsenal'da savunma oyuncularından Jurrien Timber ve takımın forveti Kai Havertz, ilginç bir istatistiğe imza attı.
Her iki futbolcu da maçı isabetli pas yapamadan tamamladı. Timber 6, Havertz ise 5 denemede isabet sağlayamadı.
Arsenal'da Kai Havertz 90 dakika sahada kalırken Timber 90+2'de kenara geldi. Havertz, Premier Lig tarihinde son 7 sezonda 90 dakika sahada kalıp isabetli pas yapamayan ilk futbolcu oldu.
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