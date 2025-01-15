Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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