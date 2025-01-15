Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2025 Çarşamba, 12:00
Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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