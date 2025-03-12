Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
12 Mart 2025 Çarşamba, 10:56
Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Aston Villa, Belçika'da oynanan ilk maçtan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

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