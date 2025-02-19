Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
19 Şubat 2025 Çarşamba, 12:27
Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşılaşacak.

Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngilzi hakem Craig Pawson'ın yöeneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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