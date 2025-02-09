Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 4. turunda deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:35'te başlayacak.
İngiltere FA Cup'ta 4. tur heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşılaşacak.
ASTON VİLLA - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:35'te başlayacak.
ASTON VİLLA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma tabii Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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