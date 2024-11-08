ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 8. haftasında deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2024 Cuma, 10:45
ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pierric Poupet'in ekibi ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

LDLC Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 platformundan naklen yayımlanacak.

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