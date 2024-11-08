ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 8. haftasında deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pierric Poupet'in ekibi ASVEL ile karşı karşıya gelecek.
ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
LDLC Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport 2 platformundan naklen yayımlanacak.
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