Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Serie A'nın 19. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
ATALANTA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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