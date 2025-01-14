Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Serie A'nın 19. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2025 Salı, 13:30
Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.

Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Doveri'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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