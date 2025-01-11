Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi: Derbide kazanan çıkmadı!
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus deplasmanda Torino ile 1-1 berabere kaldı. Juventus'un tek golünü milli oyuncu Kenan Yıldız kaydetti.
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus deplasmanda Paolo Vanoli'nin yönetimindeki Torino ile 1-1 berabere kaldı.
Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus'un tek golünü 8. dakikada Kenan Yıldız atarken, Torino'ya beraberliği getiren golü 45+1. dakikada Nikola Vlasic kaydetti.
??KENAAAAAANNN YILDIZZZZ! ??? pic.twitter.com/T7IRv2wmbk— S Sport (@ssporttr) January 11, 2025
Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte 19. maçlar sonunda sonunda namağlup serisini koruyan ancak 7. galibiyetine ulaşan Juventus 33 puana yükselirken, Torino 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Atalanta'ya konuk olurken, Torino deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #torino
Spor Haberleri
- Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi
- Volkan Demirel'den hakem tepkisi
- Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe'ye geri döndü!
- Beşiktaş yönetimi galibiyet ile rehavete kapılmamalı
- Harcama limitlerindeki sapma iptal edildi!
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'karaborsa' cevabı
- Gedson Fernandes hastaneye kaldırıldı
- Fenerbahçe'den Sergen Yalçın açıklaması
- Fenerbahçe'ye 2 futbolcudan iyi haber!
- Beşiktaş, Bodrum'u 2 golle geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür'den 2 kent için korkutan uyarı
- Dikkat, mirasınıza çökebilirler!
- Art arda üç uçak kazası!
- İntihar notu paylaştı, ölü bulundu!
- İstanbul'da yeni bir ilçe kuruluyor
- Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı
- MHP'li vekil 'Abdullah Öcalan beyefendi' dedi
- Başına 25 milyon dolar ödül koydular
- Birçok büyükelçiliğe yeni atama!
- Ormana götürülüp katledildi!