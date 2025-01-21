Atalanta - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, kendi sahasında Jürgen Saumel'in ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.
ATALANTA - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
ATALANTA - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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