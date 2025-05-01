Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
ATHLETİC BİLBAO - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
San Mames Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ATHLETİC BİLBAO - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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