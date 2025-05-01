Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
01 Mayıs 2025 Perşembe, 10:26
Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATHLETİC BİLBAO - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mames Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATHLETİC BİLBAO - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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