Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası Yarı Final maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
02 Nisan 2025 Çarşamba, 12:50
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya'da Kral Kupası heyecanı sürüyor. 

Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:30'da başlayacak.

Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.

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