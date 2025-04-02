Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası Yarı Final maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:30'da başlayacak.
İspanya'da Kral Kupası heyecanı sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:30'da başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.
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