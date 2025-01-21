Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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