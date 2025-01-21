Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2025 Salı, 12:53
Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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