Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 24. haftasında sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
15 Şubat 2025 Cumartesi, 11:36
Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

La Liga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Claudio Giraldez'in ekibi Celta Vigo ile karşılaşacak.

Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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