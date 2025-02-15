Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 24. haftasında sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
La Liga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Claudio Giraldez'in ekibi Celta Vigo ile karşılaşacak.
ATLETİCO MADRİD - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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