Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 2. haftasında sahasında Girona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2024 Pazar, 10:37
Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak S Sport'tan naklen yayınlanacak.

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