Atletico Madrid'den tarihi transfer: Julian Alvarez resmen açıklandı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid, Manchester City forması giyen Arjantinli oyuncu Julian Alvarez'i renklerine bağladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Manchester City'de forma giyen 24 yaşındaki golcü Julian Alvarez'i 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
ATLETİCO MADRİD TARİHİNE GEÇTİ
İspanyol devinin bu transfer için İngiliz ekibine 75 milyon Euro bonseris ve 20 milyon Euro'luk bonus ödeyeceği ifade edildi.
Öte yandan Julian Alvarez, Joao Felix'in ardından Atletico Madrid tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen ikinci oyuncu oldu.
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