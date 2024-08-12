Atletico Madrid'den tarihi transfer: Julian Alvarez resmen açıklandı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid, Manchester City forması giyen Arjantinli oyuncu Julian Alvarez'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 18:26
Atletico Madrid'den tarihi transfer: Julian Alvarez resmen açıklandı!
Abone Ol google-news

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Manchester City'de forma giyen 24 yaşındaki golcü Julian Alvarez'i 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

ATLETİCO MADRİD TARİHİNE GEÇTİ

İspanyol devinin bu transfer için İngiliz ekibine 75 milyon Euro bonseris ve 20 milyon Euro'luk bonus ödeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Julian Alvarez, Joao Felix'in ardından Atletico Madrid tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen ikinci oyuncu oldu.


julian alvarez haberleri atletico madrid haberleri transfer haberleri Manchester City haberleri

İlgili Haberler

Arda Güler'in asisti Real Madrid'e yetmedi!

Arda Güler'in asisti Real Madrid'e yetmedi!
Atletico Madrid, Robin Le Normand'ı açıkladı

Atletico Madrid, Robin Le Normand'ı açıkladı
Real Madrid'li Arda Güler için devasa teklif: 80 milyon Euro...

Real Madrid'li Arda Güler için devasa teklif: 80 milyon Euro...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler