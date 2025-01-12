Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 19. haftasında sahasında Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.15'te başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Vicente Moreno'nun ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18.15'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Isidro Mera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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