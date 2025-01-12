Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 19. haftasında sahasında Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2025 Pazar, 11:11
Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga heyecanı sürüyor.

Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Vicente Moreno'nun ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18.15'te başlayacak.

Atletico Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Mera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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