Sörloth, Atletico Madrid'i zirveye ortak etti

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid evinde Getafe'yi 1-0 yendi ve ligde ikinci sıraya yükselti.

Sörloth, Atletico Madrid'i zirveye ortak etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 18:09

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid evinde Pepe Bordalas'ın yönetimindeki Getafe'yi 1-0 yendi.

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan maçta Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 69. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

45. dakikada oyuna giren Alexander Sörloth bu sezonki 7. golüne imza attı.

Atletico Madrid, çıktığı son 11 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte puanı 38'e yükselten Atletico Madrid, zirve yarışında Real Madrid'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Getafe ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda lider Barcelona ile karşılaşırken, Getafe sahasında Mallorca'yı konuk edecek.


Etiketler: #atletico madrid #GETAFE #la liga

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