Avrupa'da son şampiyonlar lige doludizgin başladı

PSG LIGUE 1'DE GALİBİYETLE TANIŞTI

Kadrosundan Messi ve Neymar'ı kaybeden son iki yılın Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lens'i 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Lens karşısında başkent ekibinin iki golünü takımda kalıp kalmayacağı tartışmalara neden olan Kylian Mbappe atarken, diğer golü ise yeni transfer Marco Asensio kaydetti.

Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in Nantes formasıyla iki gol attığı maçta 3-1 geriye düşen Monaco, deplasmandan 3-3 beraberlikle ayrılmasını bildi.

Marsilya ise sahasında Brest'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonuçlarla Monaco ve Marsilya, 7'şer puanla liderliği paylaştı. Bu iki takımı, 6'şar puanla Reims, Brest ve Strasbourg takip etti.