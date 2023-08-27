Manchester City'e liderliği Rodri getirdi
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. City'e 3 puanı getiren golü 88. dakikada Rodri kaydetti.
Haftaya averajla 2. sırada başlayan Manchester City, henüz puanı bulunmayan Sheffield United'a konuk oldu.
Manchester City, 37. dakikada penaltı kaçıran Haaland'ın 63. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Fakat ev sahibi ekip, Bogle'nin 85. dakikadaki golüyle skora denge getirdi.
88. dakikada sahneye çıkan Rodri, son 3 yılın şampiyonu Manchester City'nin sahadan galip ayrılmasını sağladı.
Brighton'ın haftayı puansız kapatması sonrası 3'te 3 yapan Manchester City, Premier Lig'in yeni lideri oldu.
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