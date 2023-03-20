Avrupa'nın 5 büyük liginde heyecan fırtınası devam etti

PREMIER LİG

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Arsenal, konuk ettiği Crystal Palace'ı 4-1 mağlup ederek ligde galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Şampiyonlar Ligi kotası almak için mücadele eden takımlardan Tottenham, Southampton deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrıldı. Newcastle United ise konuk olduğu Nottingham Forrest'ı 2-1'le geçti.

Devre arasında yaptığı büyük bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea de konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Federasyon Kupası maçları nedeniyle Manchester City, Manchester United ve Liverpool'un bu haftaki lig müsabakaları, ertelendi.

Premier Lig'in 28. haftası sonunda 69 puanla liderliğini sürdüren Arsenal'ı, 61 puanla Manchester City (bir maçı eksik), 50 puanla Manchester United (iki maçı eksik), 49 puanla Tottenham, 47 puanla Newcastle United (iki maçı eksik) ve 42 puanla Liverpool (iki maçı eksik) izledi.