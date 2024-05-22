Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında Türkiye'den 2 takımın yer alması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2024 Çarşamba, 13:15
Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi. İlk 20 sırada 2 Türk takımı yer aldı.

İşte IFFHS'ye göre Avrupa'nın en iyi takımları:

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

1- Manchester City

İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Manchester City 416 puanla listenin 1 numarasında yer alıyor.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

2- Real Madrid

İspanya La Liga'da şampiyon olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Real Madrid 326 puanla listenin 2. sırasında.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

3- Bayer Leverkusen

Tarihinde ilk kez Almanya Bundesliga şampiyonu olan ve 2023-2024 sezonunda büyük çıkış yakalayan Bayer Leverkusen 305 puanla listenin 3. sırasında bulunuyor.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

4- Inter

İtalya Serie A'da topladığı 93 puanla şampiyonluğunu ilan eden Inter, 295 puanla listenin 4. sırasında yer alıyor.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

5- Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'e elenen Bayern Münih, 264 puanla listenin 5. sırasında bulunuyor.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

6- Roma

UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda eden ve İtalya Serie A'da 6. sırada bulunan Roma, 263.5 puanla listenin 6. sırasında.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

7- Atletico Madrid

İspanya La Liga'da 4. sırada bulunan ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund'a elenen Atletico Madrid, 250 puanla listenin 7. sırasında yer alıyor.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

8- Atalanta

UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen ile oynayacak Atalanta, 248 puanla listenin 8. sırasında bulunuyor.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

9- Barcelona

İspanya La Liga'yı Real Madrid'in arkasında 2. sırada tamamlayan Barcelona, 244 puanla listede 9. sırada.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

10- Arsenal

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Arsenal, 242 puanla listenin 10. sırasnda yer alıyor.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

16- Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, 219 puanla listenin 16. sırasında bulunuyor.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

20- Galatasaray

Süper Lig'de topladığı 99 puanla lider konumde yer alan Galatasaray, 211.5 puanla listenin 20. sırasında yer alıyor.

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