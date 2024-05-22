Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında Türkiye'den 2 takımın yer alması dikkat çekti.
IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi. İlk 20 sırada 2 Türk takımı yer aldı.
İşte IFFHS'ye göre Avrupa'nın en iyi takımları:
1- Manchester City
İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Manchester City 416 puanla listenin 1 numarasında yer alıyor.
2- Real Madrid
İspanya La Liga'da şampiyon olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Real Madrid 326 puanla listenin 2. sırasında.
3- Bayer Leverkusen
Tarihinde ilk kez Almanya Bundesliga şampiyonu olan ve 2023-2024 sezonunda büyük çıkış yakalayan Bayer Leverkusen 305 puanla listenin 3. sırasında bulunuyor.
4- Inter
İtalya Serie A'da topladığı 93 puanla şampiyonluğunu ilan eden Inter, 295 puanla listenin 4. sırasında yer alıyor.
5- Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'e elenen Bayern Münih, 264 puanla listenin 5. sırasında bulunuyor.
6- Roma
UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda eden ve İtalya Serie A'da 6. sırada bulunan Roma, 263.5 puanla listenin 6. sırasında.
7- Atletico Madrid
İspanya La Liga'da 4. sırada bulunan ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund'a elenen Atletico Madrid, 250 puanla listenin 7. sırasında yer alıyor.
8- Atalanta
UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen ile oynayacak Atalanta, 248 puanla listenin 8. sırasında bulunuyor.
9- Barcelona
İspanya La Liga'yı Real Madrid'in arkasında 2. sırada tamamlayan Barcelona, 244 puanla listede 9. sırada.
10- Arsenal
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Arsenal, 242 puanla listenin 10. sırasnda yer alıyor.
16- Fenerbahçe
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, 219 puanla listenin 16. sırasında bulunuyor.
20- Galatasaray
Süper Lig'de topladığı 99 puanla lider konumde yer alan Galatasaray, 211.5 puanla listenin 20. sırasında yer alıyor.
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