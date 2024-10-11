Avrupa'nın en yaşlı ligleri açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti!
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın en yaşlı liglerini sıraladı.
Avrupa'nın en yaşlı ligleri Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından listelendi. Türkiye'nin sıralamadaki konumu dikkat çekti.
Listenin 10. sırasında 26.5 yaş ortalamasıyla İsveç yer alırken ilk sırasında 28.6 yaş oralamasıyla Kıbrıs yer aldı.
Türkiye ise 28.3 yaş ortalamasıyla listenin 2. sırasında yer aldı.
İşte CIES'in sıralamasına göre Avrupa'nın en yaşlı ligleri:
10- İsveç: Yaş ortalaması 26.5
9- Bulgaristan: Yaş ortalaması 26.6
8- İngiltere: Yaş ortalaması 26.7
7- İtalya: Yaş ortalaması 26.8
6- Almanya: Yaş ortalaması 26.9
5- İspanya: Yaş ortalaması 27.8
4- Romanya: Yaş ortalaması 27.8
3- Yunanistan: Yaş ortalaması 28.2
2- Türkiye: Yaş ortalaması 28.3
1- Kıbrıs: Yaş ortalaması 28.6
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