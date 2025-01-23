AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Claduio Ranieri yönetimindeki Roma, deplasmanda Maarten Martens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
AZ ALKMAAR - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.
AZ ALKMAAR - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma tabii spor kanalından naklen yayımlanacak.
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