AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2025 Perşembe, 12:10
AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Claduio Ranieri yönetimindeki Roma, deplasmanda Maarten Martens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ ALKMAAR - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.

AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ ALKMAAR - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma tabii spor kanalından naklen yayımlanacak.

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