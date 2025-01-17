Roma'da ilk aday Vincenzo Montella!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:07

Güncelleme: 17.01.2025 - 16:07

Vincenzo Montella'nın adı bir kez daha Roma ile anılıyor.

Roma'da yaklaşık 2 ay önce göreve gelen Claudio Ranieri, sezon sonunda teknik direktörlüğü bırakacağını açıkladı.

"Artık yeter demenin zamanı geldi" diyen Ranieri, "Roma, takımı İtalya'da ve Avrupa'da elit seviyeye taşıyabilecek yeni bir teknik direktör arıyacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Calciomercato, Roma'nın bir numaralı teknik direktör adayının Vincenzo Montella olduğunu yazdı.

Montella'nın adı geçtiğimiz aylarda da Roma ile anılmış ve İtalyan çalıştırıcı bu haberler hakkında, "Spekülasyonlar var. Bunları duymak bana keyif veriyor. Futbolcularımız büyük iş başarıyor ki hoca bile artık spekülasyonlara dahil edilebiliyor. Bir ay önce Premier Lig'den bahsediliyordu, bir ara farklı bir ligden bahsediliyordu. Biz bir aileyiz. Herkes milli takım zamanını dört gözle bekliyor. Bu anları yaşamak da çok keyifli. Şunun da altını çizmek lazım, böyle bir şey olduğunda ilk görüşeceğim insanlar başkanımız ve futbol sorumlumuz olur. O yüzden kendimi yormam hiçbir şekilde" ifadelerini kullanmıştı.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da aynı dönemde yaptığı açıklamada "Böylesine bir kulüp, kendi efsanesine teklif yapması doğaldır. Bize gelen resmi bir teklif yok. Resmi bir durum olursa değerlendirilir ama şöyle, biz hocamızdan memnunuz hocamız da bizden memnun. Hocanın o tarafa bir eğilimi olacağını sanmıyorum. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil" demişti.