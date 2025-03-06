AZ Alkmaar - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AZ Alkmaar - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
06 Mart 2025 Perşembe, 10:13
AZ Alkmaar - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

AZ Alkmaar - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Maarten Martens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

AZ Alkmaar - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AZ ALKMAAR - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

AZ Alkmaar - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AZ ALKMAAR - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 1'den naklen yayımlanacak.

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