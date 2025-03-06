AZ Alkmaar - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Maarten Martens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
AZ ALKMAAR - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
AZ ALKMAAR - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 1'den naklen yayımlanacak.
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