Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City, Tottenham'ı devirdi!

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City, Tottenham'ı devirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:20

Premier Lig'in 27. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City deplasmanda Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City'nin golünü 12. dakikada Erling Haaland kaydetti.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Erling Haaland, Harry Kane'in ardından Premier League'de 3 sezon üst üste 10'dan fazla iç saha ve 10'dan fazla deplasman golü atan ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 47'ye yükseltirken, Tottenham 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Tottenham evinde Bournemouth'u ağırlayacak.


Etiketler: #Erling Haaland #Manchester City #tottenham

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