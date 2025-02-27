Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City, Tottenham'ı devirdi!
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 27. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City deplasmanda Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City'nin golünü 12. dakikada Erling Haaland kaydetti.
HAALAND TARİHE GEÇTİ
Erling Haaland, Harry Kane'in ardından Premier League'de 3 sezon üst üste 10'dan fazla iç saha ve 10'dan fazla deplasman golü atan ilk oyuncu oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 47'ye yükseltirken, Tottenham 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Tottenham evinde Bournemouth'u ağırlayacak.
Etiketler: #Erling Haaland #Manchester City #tottenham
Spor Haberleri
- West Ham United'ın konuğu Leicester City
- Immobile İtalyan basınına konuştu!
- Fenerbahçeli oyuncudan kötü haber!
- Rıdvan Yılmaz asist yaptı: Rangers 6 gollü maçta kazandı
- Murat Sancak'tan destek çağrısı: 'Borçlar ödenirse...'
- Galatasaray'dan Mourinho'ya yanıt!
- Maguire 10 kişi kalan takımını kurtardı!
- Haaland tarihe geçti: Manchester City'ye tek gol yetti!
- Kenan penaltıyı kaçırdı: Juventus, kupadan elendi!
- Ramos şov yaptı: PSG 7 golle yarı finale çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Zehra gel kavga var
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- 'Üniversite arkadaşlarına iftar versin'