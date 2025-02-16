Tottenham, kendi sahasında Manchester United'ı yıktı!
Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'a 1-0 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada James Maddison attı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET
Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Tottenham, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Manchester United ise ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.
Tottenham, bu galibiyetle birlikte ligde 30 puana yükseldi. Manchester United, 29 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Ipswich Town deplasmanına gidecek. Manchester United ise Everton ile deplasmanda karşılaşacak.
Etiketler: #manchester united #tottenham #İngiltere Premier Lig
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