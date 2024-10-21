Yıldız futbolcu Messi'yi yakaladı: Barcelona, Sevilla'ya karşı zorlanmadı!
İspanya La Liga'da Barcelona, Sevilla'yı 5-1 mağlup etti.
İspanya La Liga 10. haftasında Barcelona, Sevilla ile karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta kazanan taraf 5-1'le Barcelona oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan ve 39. dakikada Robert Lewandowski, 28. dakikada Pedri ile 82 ve 89. dakikalarda Pablo Torre attı. Sevilla'nın tek golü 87. dakikada Stanis Idumbo'dan geldi.
LEWANDOWSKI, MESSI'Yİ YAKALADI
Polonyalı golcü Robert Lewandowski, 2019/20 sezonunda Lionel Messi'den bu yana La Liga sezonundaki ilk 10 maçında 12 gol atan ilk oyuncu oldu.
GAVI GERİ DÖNDÜ
Barcelona'da Gavi, uzun süren sakatlığı sonrası 11 ay sonra sahalara geri döndü. Gavi, 83. dakikada Pedri'nin yerine oyuna dahil oldu. 20 yaşındaki futbolcu, oyuna dahil olduktan sonra kaptanlık bandını da taktı.
Bu sonucun ardından Barcelona, 27 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Sevilla, 12 puanda kaldı.
Barcelona, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek ve ardından ligde Real Madrid deplasmanına gidecek. Sevilla, gelecek hafta ligde Espanyol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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