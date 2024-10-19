Barcelona, Kızılyıldız'ı uzatmada devirdi!

THY EuroLeague'de Barcelona, Kızılyıldız'ı deplasmanda 98-94 mağlup etti.

Barcelona, Kızılyıldız'ı uzatmada devirdi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:16

THY Euroleague’de Kızılyıldız, Barcelona’yı ağırladı.

84-84 eşitlik ile tamamlanan karşılaşmayı uzatma sonunda Barcelona 94-98 kazandı.

Barcelona’da Kevin Punter 24 sayı 3 asist, Jan Vesely 19 sayı 5 ribaund üretti.

Kızılyıldız takımında Yago Dos Santos 23 sayı 1 asist, Joel Bolomboy 11 sayı 6 ribaund 1 asist ile oynadı.

Bu sonuçla Barcelona 4. maçında 3. galibiyetini alırken; Kızılyıldız ilk defa kaybetti.


Etiketler: #barcelona #Kızılyıldız #thy euroleague

İlgili Haberler

Young Boys'u deviren Barcelona'dan açıklama: 'Galatasaray maçlarını izledik'

Young Boys'u deviren Barcelona'dan açıklama: 'Galatasaray maçlarını izledik'
Emeklilik kararından vazgeçti: Barcelona yeni kalecisini açıkladı

Emeklilik kararından vazgeçti: Barcelona yeni kalecisini açıkladı
Barcelona'dan Real Madrid'e Jonathan Tah çalımı

Barcelona'dan Real Madrid'e Jonathan Tah çalımı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler