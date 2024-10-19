Barcelona, Kızılyıldız'ı uzatmada devirdi!
THY EuroLeague'de Barcelona, Kızılyıldız'ı deplasmanda 98-94 mağlup etti.
THY Euroleague’de Kızılyıldız, Barcelona’yı ağırladı.
84-84 eşitlik ile tamamlanan karşılaşmayı uzatma sonunda Barcelona 94-98 kazandı.
Barcelona’da Kevin Punter 24 sayı 3 asist, Jan Vesely 19 sayı 5 ribaund üretti.
Kızılyıldız takımında Yago Dos Santos 23 sayı 1 asist, Joel Bolomboy 11 sayı 6 ribaund 1 asist ile oynadı.
Bu sonuçla Barcelona 4. maçında 3. galibiyetini alırken; Kızılyıldız ilk defa kaybetti.
Etiketler: #barcelona #Kızılyıldız #thy euroleague
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