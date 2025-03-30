Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında sahasında Girona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Michel'in ekibi Girona ile karşılaşacak.
BARCELONA - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:15'te başlayacak.
BARCELONA - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Pulido'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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