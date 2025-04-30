Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
30 Nisan 2025 Çarşamba, 10:27
Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor.

Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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