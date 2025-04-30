Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.
BARCELONA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BARCELONA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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